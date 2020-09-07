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На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске летом отдохнули около 800 детей. Этот проект, который реализуется уже второй год подряд, - один из ключевых для регионального фонда «Родные острова», основанного рыбопромышленными предприятиями.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, летний отдых в лагере начался позже обычного и смен вместо четырех было три. Для детей заезд в лагерь был возможен только с дополнительной медицинской справкой с отрицательным результатом на COVID. Каждый день утром и вечером вожатые измеряли температуру своим подопечным. Все мероприятия и образовательный процесс детей были организованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, благо площади УТЦ «Восток» позволяли сделать это с легкостью.

По словам врача детского оздоровительного лагеря Алексея Васильева, за нынешний сезон здесь не произошло ни одного случая заражения. «Персонал базы также проходил тестирование на коронавирус накануне каждой смены и не покидал пределы «Востока» до конца лета. Все сдаваемые сотрудниками и детьми анализы на COVID-19 показывали только отрицательные результаты», – добавил он.

Коронавирус внес свои коррективы в программу организации детского досуга. В этом году воспитанники лагеря не могли покидать пределы УТЦ «Восток», поэтому мощности комплекса использовали максимально. Занятия на всех спортивных объектах были включены в ежедневное расписание ребят. Каждое утро начиналось с зарядки, далее каждый мог выбрать площадку на свой вкус: футбол, волейбол, баскетбол и теннис, а также шахматы, шашки и дартс. Тренеры и вожатые устраивали для мальчишек и девчонок спортивные соревнования.

На территории «Востока» были возведены новые объекты, в том числе компьютерный класс, где ребята учились работать в графическом редакторе, создавали формы и предметы, а после этого воплощали свои проекты в реальность на 3D-принтере.

В мастерских «Востока» расположились театральные студии, зоны творчества и искусства. Во время работы хобби-площадок ребята попробовали свои силы в ИЗО-студии, на курсах диджеинга и в волонтерском центре «ЯДобро».

«Все понравилось. Все, что мы делали. Особенно хобби-площадки, где мы рисовали и делали поделки», – рассказала о своих впечатлениях Мария, участница последней в этом году смены лагеря «Восток».

Изюминкой мастерской стала библиотека. Собрана она была силами ребят: привозить по одной книге и оставлять ее для других стало одной из новых традиций «Востока». А совсем скоро в лагере появится библиотека на открытом воздухе – книжный шкаф на улице.

Другая важная для лагеря традиция, появившаяся этим летом, – аллея Дружбы. По 20 саженцев липы, черемухи и рябины высаживали в каждой смене. Молодые деревца украшают аллею и представляют собой символ единства всех смен лагеря «Восток». Аллея Дружбы стала основой экопарка УТЦ «Восток».

«Ребята во время смены разбирали экологические проблемы и придумывали свои города будущего. А на следующий день мы предложили им реализовать эти идеи. И ребята сами выбирали представителей отрядов, которые сажали деревья – делали свой вклад в развитие экологии», – рассказал старший вожатый лагеря «Восток» Игорь Голуб.

УТЦ «Восток», как планировалось изначально, остается социальным проектом. Сразу после завершения летнего отдыха детей в корпусах поселятся участники выездной сессии финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а после них – участники концерта, посвященного окончанию Второй мировой войны.

Сейчас полным ходом идет подготовка центра к работе осенью. Вновь откроется тренажерный зал, изменится расписание для новых резидентов УТЦ «Восток», начнут тренировки профессиональные спортсмены. Ведется работа для обеспечения доступности базы: завершаются переговоры о продлении маршрута городского автобуса до территории учебно-тренировочного центра. Как только договоренность будет достигнута, в «Восток» сможет приезжать больше людей, а это значит, что центр сможет расширять направления деятельности.

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  • На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря
  • Первая смена под названием «Первая летняя» презентовала хобби-площадки для ребят и новые традиции лагеря
  • В мастерских «Востока» расположились театральные студии, зоны творчества и искусства
  • В мастерских «Востока» расположились театральные студии, зоны творчества и искусства
  • Этим летом ребята заложили еще одну важную для лагеря традицию – аллею Дружбы
  • Этим летом ребята заложили еще одну важную для лагеря традицию – аллею Дружбы
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    На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

    Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

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