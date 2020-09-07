07 сентября 2020 года

Рыбной отрасли Хабаровского края предлагают стратегический подход

Для развития рыбной отрасли в Хабаровском крае очень важно принять специальную стратегию, считает президент региональной ассоциации Сергей Рябченко. Можно думать, что это всего лишь документ, однако при грамотном подходе стратегия способна стать эффективным инструментом.

Региону необходима стратегия развития рыбного хозяйства - такой документ может быть подготовлен на период как минимум до 2025 или 2030 гг., полагает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Можно говорить, что стратегия - только бумага, однако это не так: она должна четко определять цели и задачи, к которым нужно стремиться, а также инструментарий, с помощью которого таких показателей можно достичь, заявил собеседник Fishnews.

Отрасль сталкивается с множеством вопросов, без стратегии работа может носить разнонаправленный характер и тогда должного эффекта не достичь, считает руководитель АПРОХК. «Это значит, мы не достигнем тех целей, которые стоят перед отраслью с точки зрения повышения ее инвестиционной привлекательности, борьбы с браконьерством, привлечения кадров», - отметил Сергей Рябченко.

Необходимо, чтобы в подготовке стратегии участвовали отраслевые объединения, полагает он.

Президент ассоциации также заявил о необходимости возродить в крае работу рыбохозяйственного совета. «Это хорошая площадка для общения между бизнесом, обществом и органами государственной власти региона», - уверен Сергей Рябченко.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края в этом году отмечает 10-летие со дня образования. Организация консолидировала предприятия, работающие в разных районах региона. Члены объединения осваивают самые разные объекты - минтая, сельдь, крабов и другие, выпускают рыбную продукцию на береговых производствах.

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