07 сентября 2020 года

Совет призвал внести ясность по участкам для промысла

На территориях возникают вопросы по формированию перечня участков для промысла. Важно, чтобы Минсельхоз дал разъяснения по формированию списков, заявили в Координационном совете руководителей рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Координационный совет глав отраслевых ассоциаций Дальнего Востока рассмотрел резонансную для рыбаков тему - законопроект, предусматривающий распределение на электронных торгах рыболовных участков.

Руководители отраслевых объединение предложили, как доработать поправки в законопроект, чтобы исключить риски для пользователей лишиться акваторий для лова.

Одна из тем, с которой предстоит совместно разобраться властям и отраслевой общественности, - это формирование региональных перечней рыболовных участков. На территориях возникает много вопросов по таким спискам. Участники координационного совета предложили Минсельхозу дать четкие разъяснения по формированию перечней - об этом говорится в протоколе заседания.

Главы ассоциаций также обратили внимание, чтобы у отраслевого сообщества была возможность изучить итоговую редакцию законопроекта перед внесением его в Госдуму - ведь в документ вносятся правки.

Во встрече на площадке «Fishnew Online» участвовали представители Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, руководство агентства по рыболовству Сахалинской области.

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