08 сентября 2020 года

Путина выходит на финальный этап

Дальневосточные регионы вступают в завершающую фазу лососевой путины. Суммарный вылов тихоокеанских лососей достиг 264 тыс. тонн, отставание от прошлого года наблюдается практически по всем видам кроме кижуча.

По состоянию на 7 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 264 тыс. тонн. Почти 72% красной рыбы добыто в водах Камчатского края, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Уловы горбуши достигли 174 тыс. тонн, это на 65% меньше, чем в рекордном 2018 г. Основной промысел этого вида сосредоточился в Сахалинской области, где текущий вылов превысил 32 тыс. тонн. Большую часть уловов формирует горбуша острова Итуруп – уже 14 тыс. тонн, что в 1,7 раза ниже показателя 2018 г., но значительно выше, чем в 2016 г.

Вылов кеты перешагнул за 50 тыс. тонн. Отставание от показателей прошлого года постепенно сокращается и составляет 22%. В Хабаровском крае промысел ведется на реке Амур и в Амурском лимане, где за неделю вылов вырос почти в три раза и уже превысил график 2019 г.

Специалисты ВНИРО обращают внимание, что рост уловов происходит на фоне уменьшения количества орудий лова за счет сокращения числа ставных неводов типа «заездок» и вывода из промысла в этом году плавных сетей, а также неблагоприятного гидрологического режима, поскольку обильные дожди привели к сильному паводку на Амуре.

В Сахалино-Курильском регионе вылов кеты уступает показателям 2018 – 2019 гг.

По нерке наблюдается отставание от прошлого года на 34% – добыто 30,4 тыс. тонн.

Кижуч – единственный на данный момент вид тихоокеанских лососей (не считая симы, вылов которой незначителен), по которому отмечается прирост по сравнению с предыдущим годом. Вылов достиг 8,9 тыс. тонн, что на 7,5% выше, чем в 2019 г. Промысел кижуча в основном ведется на Камчатке (Западно-Камчатская подзона), где добыто 7,5 тыс. тонн.

По прогнозам ученых, на предстоящей неделе лососевый промысел сконцентрируется, главным образом, в юго-западной части Дальневосточного бассейна. Основу вылова будут формировать горбуша – преимущественно на Итурупе, кижуч – на Камчатке и кета, добыча которой продолжится в Сахалинском заливе, в Амуре и Амурском лимане, на востоке Сахалина, на Итурупе и в Приморском крае.

С завершением лососевой путины сокращается и количество групп, обеспечивавших ее научное сопровождение. По информации ВНИРО, сейчас работу ведут 49 научных групп дальневосточных филиалов института. Из них на Камчатке – 21, в Хабаровском крае – 15, в Сахалинской области – семь, в Магаданской области – пять, на Чукотке и в Приморье — по две.

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