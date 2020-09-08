Новости
Сдача лососевых уловов на Сахалине

Путина выходит на финальный этап

Дальневосточные регионы вступают в завершающую фазу лососевой путины. Суммарный вылов тихоокеанских лососей достиг 264 тыс. тонн, отставание от прошлого года наблюдается практически по всем видам кроме кижуча.

По состоянию на 7 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 264 тыс. тонн. Почти 72% красной рыбы добыто в водах Камчатского края, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Уловы горбуши достигли 174 тыс. тонн, это на 65% меньше, чем в рекордном 2018 г. Основной промысел этого вида сосредоточился в Сахалинской области, где текущий вылов превысил 32 тыс. тонн. Большую часть уловов формирует горбуша острова Итуруп – уже 14 тыс. тонн, что в 1,7 раза ниже показателя 2018 г., но значительно выше, чем в 2016 г.

Вылов кеты перешагнул за 50 тыс. тонн. Отставание от показателей прошлого года постепенно сокращается и составляет 22%. В Хабаровском крае промысел ведется на реке Амур и в Амурском лимане, где за неделю вылов вырос почти в три раза и уже превысил график 2019 г.

Специалисты ВНИРО обращают внимание, что рост уловов происходит на фоне уменьшения количества орудий лова за счет сокращения числа ставных неводов типа «заездок» и вывода из промысла в этом году плавных сетей, а также неблагоприятного гидрологического режима, поскольку обильные дожди привели к сильному паводку на Амуре.

В Сахалино-Курильском регионе вылов кеты уступает показателям 2018 – 2019 гг.

По нерке наблюдается отставание от прошлого года на 34% – добыто 30,4 тыс. тонн.

Кижуч – единственный на данный момент вид тихоокеанских лососей (не считая симы, вылов которой незначителен), по которому отмечается прирост по сравнению с предыдущим годом. Вылов достиг 8,9 тыс. тонн, что на 7,5% выше, чем в 2019 г. Промысел кижуча в основном ведется на Камчатке (Западно-Камчатская подзона), где добыто 7,5 тыс. тонн.

По прогнозам ученых, на предстоящей неделе лососевый промысел сконцентрируется, главным образом, в юго-западной части Дальневосточного бассейна. Основу вылова будут формировать горбуша – преимущественно на Итурупе, кижуч – на Камчатке и кета, добыча которой продолжится в Сахалинском заливе, в Амуре и Амурском лимане, на востоке Сахалина, на Итурупе и в Приморском крае.

С завершением лососевой путины сокращается и количество групп, обеспечивавших ее научное сопровождение. По информации ВНИРО, сейчас работу ведут 49 научных групп дальневосточных филиалов института. Из них на Камчатке – 21, в Хабаровском крае – 15, в Сахалинской области – семь, в Магаданской области – пять, на Чукотке и в Приморье — по две.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткакижучмагаданская областьсахалин
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

Давид ОЛЬШЕВСКИ

«Железо» – это только верхушка айсберга

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наш стандарт – ответственный промысел

Директор КБ «Восток» Александр СЕЛЕЗНЕВ

Директор КБ «Восток» (входит в состав АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»)

Александр СЕЛЕЗНЕВ

КБ «Восток»: Взгляд в будущее спустя 65 лет

Директор морских программ компании «Морская сертификация» Андрей ВИННИКОВ

Директор морских программ компании «Морская сертификация»

Андрей ВИННИКОВ

Нерестовые реки рискуют потерять «зеленый щит»

Все интервью

Личное мнение

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Все материалы

Крупным планом

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

Кто разомкнет биржевой круг?

Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.