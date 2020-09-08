08 сентября 2020 года

Устрицам Дальнего Востока готовят медобслуживание на Черном море

Ученые АзНИИРХ разрабатывают новые методы диагностики заболеваний моллюсков для марикультурных хозяйств. При культивировании гигантской (тихоокеанской) устрицы в черноморском бассейне проблемой стали болезни, убивающие ракушки в садках.

Работа ведется под руководством ведущего научного сотрудника сектора ихтиопатологии, кандидата биологических наук Марины Морозовой. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО, уже определен примерный перечень вибрионов, которые вызывают болезни двустворчатых моллюсков. Это позволит выявлять заболевания устриц на ранних стадиях.

Планируется, что ранняя диагностика заболеваний позволит своевременно изолировать садки с заболевшими моллюсками. Кроме того, при культивировании устриц в системах замкнутого водоснабжения можно будет организовать лечение моллюсков противомикробными препаратами, отметили в АзНИИРХ.

Ученые проводят исследования по выделению бактериофагов в отношении патогенных для двустворчатых моллюсков вибрионов. «При промышленном выращивании тихоокеанской устрицы применение антибиотиков против инфекционных заболеваний нецелесообразно. Использование фагов — новый подход к решению этой задачи», - подчеркнули в филиале.

Фаговый препарат — эффективное средство борьбы, например, с вибриозом (распространенным на устричных фермах заболеванием). Применение лекарства имеет хорошие перспективы как с экономической, так и экологической точек зрения, обратили внимание в АзНИИРХ.

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