08 сентября 2020 года

Moon Tech строит холодильник на 300 тыс. тонн

В китайском порту Гуанчжоу ведется строительство низкотемпературного холодильника общей вместимостью 300 тыс. тонн. Объект, в котором используется каскадная СО2-система, будет полностью завершен летом 2021 г. Проект реализует госкорпорация Moon Tech.

Одним из решений , принятых правительством КНР для укрепления внутренней продовольственной безопасности на фоне мирового карантина, стало строительство складов-холодильников во всех крупных и средних портовых городах страны. Каждый объект должен отвечать требованиям не только по вместимости (300 тыс. тонн), но и экологичности – в качестве хладагента должен использоваться углекислый газ.

В настоящее время строительство одного из таких холодильников ведется в порту Гуанчжоу (входит в десятку самых загруженных портов мира), на территории международного логистического центра Гуанчжоу Наньша. Параллельно строится две очереди по 150 тыс. тонн каждая (6 холодильных камер). Холодопроизводительность составит порядка 15 МВт.

Проект под ключ реализует государственная корпорация Moon Tech. Ее специалисты занимаются созданием и монтажом холодильной и электрической систем, системы утилизации тепла, а также инженерных сетей, включая водоснабжение.

Как рассказал Fishnews директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь, в основе проекта лежит каскадная технология с использованием в качестве хладагента углекислого газа. Камеры разделены по температуре на три зоны: -28°C, -8°C и 0°C. Высвобождающееся тепло будет направляться на обеспечение бытовых и производственных нужд объекта, в том числе на оттайку воздухоохладителей.

На данный момент уже построены здания первой очереди (1-3 холодильные камеры). Вторая очередь холодильника (4-6 камеры) по плану будет сдана в июне 2021 г.

Сумма контракта по проекту составляет около 200 млн юаней, или более 2,2 млрд рублей.

Сегодня на долю Moon Tech приходится более 60% внутреннего рынка Китая по пищевому холоду. Несколько лет назад госкорпорация начала масштабное продвижение в стране экологичного хладагента – СО 2. На сегодняшний день это стало обязательным условием для получения лицензии на ввод в эксплуатацию крупного холодильника на территории КНР. По словам Ли Яня, за последние пять лет Moon Tech сдал уже 260 объектов, в которых используется СО 2 -система.

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