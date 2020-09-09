09 сентября 2020 года

Пелагическая путина успешно развивается

На 6 сентября российские пользователи добыли в общей сложности 130,6 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Это на 71,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Данные приводит Росрыболовство со ссылкой на ЦСМС. По информации федерального агентства, вылов в исключительной экономической зоне России составляет 115,61 тыс. тонн (+58,4 тыс. тонн), в открытом море поймано 2,68 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии –12,4 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, основная доля добычи пришлась на иваси – 115,5 тыс. тонн (на 60,24 тыс. тонн выше уровня прошлого года), скумбрии освоено 15,2 тыс. тонн (+12,8 тыс. тонн). Вылов сайры незначительный – 20,4 тонны.

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