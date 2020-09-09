09 сентября 2020 года

Братское водохранилище хотят сделать «омулевыми закромами»

В Иркутской области в реку Белая выпустили 1 млн мальков байкальского омуля для зарыбления Братского водохранилища. В нем планируют создать маточное стадо ценного эндемика.

Зарыбление состоялось в рамках благотворительной акции.Ее организаторами выступили Байкальская ассоциация рыбоводов и рыболовов, а также ООО «Байкальская рыба» с участием областного министерства сельского хозяйства.

Осенью прошлого года была заготовлена икра, которая в течение полугода инкубировалась на Бельском рыборазводном заводе в Усольском районе. Весной икру переместили в пруды для выращивания из нее мальков. Вес одного малька омуля – 1,2 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Зарыбления Братского водохранилища направлены на сохранение популяции омуля в естественных условиях. Кроме того, такая мера позволит в условиях действия ограничения на добычу этой рыбы значительно снизить промысловую нагрузку на озеро Байкал, отметили в министерстве.

«Водохранилище имеет благоприятный температурный режим и богатую кормовую базу для выращивания молоди. Товарную массу в этом водоеме омуль может набрать за три-пять лет, тогда как в Байкале вырастает за пять-семь лет, – рассказали в пресс-службе. – Рассчитанная приемная мощность Братского моря составляет около 60 млн штук подращенной молоди в год. Создание полноценного маточного стада омуля в водохранилище может быть осуществлено в два раза быстрее, чем в Байкале».

Больше новостей отрасли – в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews