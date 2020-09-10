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Атомный контейнеровоз «Севморпуть» перед выходом в Санкт-Петербург принял на борт груз рыбы в Петропавловске-Камчатском. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбные рейсы по Севморпути хотят поставить на регулярную основу

Росатом планирует увеличить количество рейсов атомного контейнеровоза «Севморпуть» в 2021 г. до четырех. Маршрут могут продлить до Владивостока – если получится решить инфраструктурные проблемы и обеспечить обратную загрузку судна.

Рейсы атомного контейнеровоза «Севморпуть» между Дальним Востоком и северо-западными регионами страны планируется выполнять чаще. Об этом заявил замглавы дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко на выездном совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое прошло в Петропавловске-Камчатском.

«В будущем году стоит задача осуществить уже до четырех рейсов. Мы готовы раскатывать эту линию начиная из Санкт-Петербурга, с возможными заходами в порты Мурманск и Петропавловск-Камчатский, до Владивостока», – отметил представитель Росатома.

По его словам, для этого необходимо решить инфраструктурные проблемы, в частности связанные с возможностью захода контейнеровоза, осадка которого превышает 10 метров, в порты. Кроме того, важно обеспечить обратную загрузку судна. Как сообщили Fishnews в дирекции СМП, помимо рефрижераторных контейнеров «Севморпуть» может перевозить как генгрузы, так и грузы для нужд жизнеобеспечения дальневосточных регионов.

Дирекция СМП видит три этапа развития маршрута. «Сейчас первый этап, когда мы настраиваем каботажные контейнерные перевозки по этой линии. С 2025 по 2030 годы – это организация круглогодичного судоходства. И с 2030 по 2035 годы, считаем, что должен быть создан конкурентоспособный международный национальный транспортный коридор», – сказал Максим Кулинко.

Сейчас атомный контейнеровоз «Севморпуть» находится на пути в Санкт-Петербург. 8 сентября он вышел из Петропавловска-Камчатского с грузом мороженой рыбопродукции.

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