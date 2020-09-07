07 сентября 2020 года

Камчатская рыба осваивает Севморпуть

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставит с Камчатки в Санкт-Петербург 5,5 тыс. тонн рыбной продукции. Северная трасса - это прорывное направление логистики, расширение возможностей для российских рыбаков, считает глава Камчатского края Владимир Солодов.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» встал под загрузку на причале грузового терминала «Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Северным морским путем судно доставит в Санкт-Петербург 204 контейнера с 5,5 тыс. тонн камчатской рыбы. В нынешнем году это единственный рейс, но в перспективе планируется наладить до четырех судозаходов ежегодно, таким образом на Камчатку будет доставляться широкий спектр грузов.

Владимир Солодов накануне побывал на борту атомохода и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителем проекта по организации грузоперевозок ФГУП «Атомфлот» Дмитрием Филатовым и капитаном «Севморпути» Фаридом Габбасовым.

Дмитрий Филатов назвал нынешний рейс значимым событием года. «Нам было интересно продолжить опыт работы по Севморпути с Камчаткой. В данном случае по доставке рыбы с Дальнего Востока в северо-западную часть России – Санкт-Петербург. Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов. Регулярность – это ключевой фактор, чтобы показать потенциальным заказчикам, что мы есть, что мы эту работу ведем стабильно и можем из года в год предложить услуги на высоком уровне. Здесь важно, чтобы и остальные заказчики, кто заинтересован в перевозках по Севморпути - не только рыбаки, также отлаженно действовали и готовы были заключать контракты для того, чтобы мы могли спланировать до четырех судозаходов в период летней и осенней навигации. Это судно очень широкого назначения, оно может перевозить любые виды грузов», - сказал представитель Атомфлота.

Какие плюсы

Власти Камчатки считают использование СМП одним из приоритетов. «Для нас Северный морской путь – это прорывное направление логистики, потому что доставка по нему может быть быстрее и дешевле, чем по другим маршрутам. Но до сих пор его возможности активно не используются из-за нерешенных организационных вопросов: обратной загрузки, готовности портовых мощностей, дальнейшей транспортировки от портов западной части страны к местам потребления. Однако невыполнимых задач нет, и мы уже четко видим перспективу», - подчеркнул Владимир Солодов в интервью журналу «Fishnews - Новости рыболовства».

При этом глава региона отметил, что Северный морской путь должен быть именно дополнительной возможностью для рыбаков. «Мы не исходим из того, что полностью заменим перевозки железнодорожным транспортом через Владивосток. Перевозки по Севморпути – это именно дополнение, которое позволяет рыбохозяйственным предприятиям более гибко планировать сбыт, сократить расходы, повысить объемы рыбы, доставляемой в центральные регионы России, и обеспечить лучшее качество продукции за счет снижения количества перегрузок», - сказал руководитель края.

На эти же преимущества он сослался, когда выступал с предложением по развитию перевозок рыбы Северным морским путем у президента. Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «Росатом» и РЖД проработать вопрос о снижении затрат при такой доставке.

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