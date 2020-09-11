11 сентября 2020 года

Заработать на «краснокнижной» икре помешали пограничники

Во Владивостоке сотрудники погрануправления пресекли попытку реализации икры осетровых. Общая рыночная стоимость изъятых биоресурсов превышает 2,2 млн рублей.

«Житель Приморья приобрел в Хабаровском крае икру рыб осетровых пород и планировал перепродать в дальневосточной столице. На сделку он приехал на такси, в багажнике которого находились 72 пол-литровые пластиковые емкости с черной икрой общим весом 36 кг», - рассказали Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Документов, подтверждающих законность происхождения и место производства ценного деликатеса, владелец представить не смог. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

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