11 сентября 2020 года

Уральского браконьера-убийцу осудили на 22 года строгого режима

В Свердловской области вынесен приговор гражданину, застрелившему охотинспектора и ранившему рыбинспектора. Преступления были совершены после того, как у мужчины обнаружили нелегальный улов.

Напомним, криминальная драма разыгралась вечером 27 ноября 2019 г. в лесном домике в 30 км от села Таборы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СК России по Свердловской области, инспектора Нижнеобского теруправления Росрыболовства спасла осечка. Получив ранения топором, он смог отобрать у нападавшего ружье и закрыть его в избе до приезда полицейских.

Подсудимый признан виновным по статье 105 УК РФ - в убийстве и покушении на убийство, в обоих случаях в связи с осуществлением потерпевшими служебной деятельности. Мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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