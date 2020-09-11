11 сентября 2020 года

Ассоциация призывает разобраться с подходами к «добавкам» по лососям

В Хабаровском крае до сих пор нет единого принципа для дополнительного наделения предприятий объемами вылова лососей, отмечает руководитель региональной ассоциации Сергей Рябченко. Это создает сумятицу и не позволяет принимать прозрачные решения.

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края не раз обращалась в региональную комиссию по анадромным и заявляла о необходимости выработать и утвердить механизм наделения допобъемами, рассказал Fishnews Сергей Рябченко. Предлагалось предоставлять «добавку» пропорционально первоначально установленным объемам.

Однако решение так и не было принято. «Поэтому наделение производится то по историческому принципу, то даются преференции тем, кто участвует в программе «Доступная рыба», то отдается приоритет предприятиям, находящимся в федеральном перечне градообразующих рыбохозяйственных организаций, то имеющим береговые заводы и т.д.», - сообщил председатель ассоциации.

Отсутствие единого подхода делает такие распределения непрозрачными, субъективными, результат может не отвечать обстановке в том или ином районе промысла, отметил собеседник Fishnews.

«Ассоциация считает необходимым в путину 2021 года разработать и утвердить протокольно решением комиссии алгоритм наделения предприятий дополнительными объемами тихоокеанских лососей на основе исторического подхода, пропорционально первоначально установленным объемам», - заявил Сергей Рябченко.

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