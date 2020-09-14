Рыбопереработка на российских судах уложилась в стандарты Кореи
Четыре российских судна, поставляющих свою рыбопродукцию в Южную Корею, успешно прошли проверку на соответствие требованиям республики. Это перерабатывающие мощности компаний Приморья, Хабаровского края и Магаданской области.
Проверку в июле провел Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры – референтный центр Россельхознадзора. Об инспекции договорились Министерство морских дел и рыболовства (MOF), Министерство пищевой и лекарственной безопасности (MFDS) Республики Корея и Россельхознадзор. Корейская сторона подготовила специальные чек-листы и перечень вопросов, а также переслала список объектов.
Инспекторы оценили условия производства, эффективность системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, и другие особенности выпуска безопасной продукции в соответствии с требованиями Южной Кореи.
MFDS провело экспертную оценку результатов проверки. Об итогах корейское посольство уведомило Россельхознадзор 10 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности.
«Установлено, что все суда, участвующие в инспекции, соответствуют требованиям Республики Корея», - отметили в НЦБРП.
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