14 сентября 2020 года

Рыбопереработка на российских судах уложилась в стандарты Кореи

Четыре российских судна, поставляющих свою рыбопродукцию в Южную Корею, успешно прошли проверку на соответствие требованиям республики. Это перерабатывающие мощности компаний Приморья, Хабаровского края и Магаданской области.

Проверку в июле провел Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры – референтный центр Россельхознадзора. Об инспекции договорились Министерство морских дел и рыболовства (MOF), Министерство пищевой и лекарственной безопасности (MFDS) Республики Корея и Россельхознадзор. Корейская сторона подготовила специальные чек-листы и перечень вопросов, а также переслала список объектов.

Инспекторы оценили условия производства, эффективность системы собственного контроля, основанной на принципах ХАССП, и другие особенности выпуска безопасной продукции в соответствии с требованиями Южной Кореи.

MFDS провело экспертную оценку результатов проверки. Об итогах корейское посольство уведомило Россельхознадзор 10 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Нацрыббезопасности.

«Установлено, что все суда, участвующие в инспекции, соответствуют требованиям Республики Корея», - отметили в НЦБРП.

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