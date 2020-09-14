14 сентября 2020 года

Рыбаков Северо-Запада готовят к электронным ССД

В Калининграде глава ЦСМС Артем Вилкин провел встречи с рыбопромышленниками и руководством теруправления Росрыболовства. Темами стали электронная отчетность и новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга.

«Встреча с руководством рыболовецкого колхоза «За Родину» прошла продуктивно - с середины октября 9 рыболовецких судов предприятия перейдут на подачу ССД в электронном виде. Договорились также, что в электронном виде будут подавать отчетность маломерные суда и бригады», - отметил Артем Вилкин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на подачу электронных ССД уже перешли более 130 судов без дублирования информации какими-либо иными средствами. «Накопленная статистика с начала мая показывает надежность и безошибочность подачи ССД через электронный промысловый журнал», - заявили в ЦСМС.

На встрече с руководством Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства рассмотрели вопросы «прибрежки», подачи пятидневной отчетности в электронном виде с помощью версии ЭПЖ «Стационарный объект». Обсудили также ее унификацию - создание единой формы для передачи данных о вылове.

Стороны договорились провести бесплатный открытый семинар с рыбаками Калининграда по использованию ЭПЖ СТО. Планируется, что специалисты Центра продемонстрируют возможности функционала и предоставят сервис для бесплатного тестирования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews