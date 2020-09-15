15 сентября 2020 года

Япония помогает Фиджи разводить тиляпию

Япония передала Республике Фиджи оборудование и материалы общей стоимостью 300 тыс. долларов на развитие пресноводной аквакультуры. Эту помощь используют для модернизации производства тиляпии.

Оборудование и материалы выделили в рамках японской правительственной программы «Безвозмездная помощь социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности», сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет издание FBC News, планируется улучшить исследовательскую станцию Надурулоулоу в провинции Таилеву.

По словам министра рыболовства Фиджи Семи Короилавесау, продуктивность станции увеличится с 1,2 млн до 2,2 млн мальков тиляпии. Это позволит оказывать максимальную поддержку пресноводным аквафермерам республики.

FBC News отмечает: Надурулоулоу - ведущий центр пресноводной аквакультуры Фиджи, ранее станция разработала производство мальков нескольких видов рыб. Министр обещал, что правительство страны постарается с помощью японского оборудования сделать аквакультуру республики лучшей в регионе.

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