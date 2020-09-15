15 сентября 2020 года

Лососевые браконьеры ждут суда

В Магаданской области в суд направлено уголовное дело о незаконной добыче лосося. По данным прокуратуры, двое жителей поселка Эвенск ставной сетью ловили горбушу и кету для заготовки икры, ущерб превысил 800 тыс. рублей.

Обвинительный акт утвердила прокуратура Северо-Эвенского района. Двоим мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста и миграционных путях к ним, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Магаданской области, на реке Большая Гарманда браконьеры при помощи резиновой лодки извлекли из ставной сети в общей сложности не менее 70 экземпляров кеты и горбуши. Из них извлекли и заготовили икру-сырец.

По данным надзорного ведомства, нарушители причинили особо крупный ущерб Российской Федерации - на сумму более 840 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Северо-Эвенский районный суд. Также прокурор района подал иск о взыскании ущерба.

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