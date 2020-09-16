16 сентября 2020 года

Уловы иваси уверенно растут

На 13 сентября российские пользователи суммарно освоили 142,36 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры, на 76,74 тыс. тонн превысив уровень прошлого года. Основную долю вылова составляет иваси – 126,91 тыс. тонн (+65,36 тыс. тонн).

Скумбрии добыто 15,4 тыс. тонн (+12,6 тыс. тонн), вылов сайры незначительный – 40,07 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на ЦСМС.

По данным федерального агентства, в исключительной экономической зоне России освоено 127,26 тыс. тонн пелагических объектов, это на 63,37 тыс. тонн выше уровня 2019 г. В открытом море добыто 2,69 тыс. тонн, в ИЭЗ Японии - 12,4 тыс. тонн.

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