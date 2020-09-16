16 сентября 2020 года

В ряде камчатских районов завершилась «красная» путина

На Камчатке с 16 сентября запрещено промышленное и традиционное рыболовство в Кроноцком, Авачинском заливах, Авачинской губе и впадающих в них реках. А также в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и впадающих в них реках.

Решение приняла региональная комиссия по анадромным, сообщает корреспондент Fishnews. Мера введена «для предотвращения массового изъятия камчатской семги на путях миграций в прибрежье Западной Камчатки, а также в связи с освоением установленных объемов прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей и снижением интенсивности подходов кижуча, свидетельствующим о завершающей стадии его нерестового хода».

Напомним, ранее предполагалось закрыть «красную» путину для промышленников и КМНС в Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах 28 сентября.

В целях сохранения запасов кижуча комиссия рекомендовала пользователям участков для любительской рыбалки в Авачинском заливе, Авачинской губе и впадающих в них реках, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах по 19 октября использовать только спиннинги и удочки.

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