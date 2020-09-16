16 сентября 2020 года

Дальневосточные квоты разобрали на торгах

Росрыболовство разыграло на аукционе квоты трески, терпугов, сельди и палтусов в различных промысловых районах Дальнего Востока. Итоговая цена проданных лотов составила 327,62 млн рублей при стартовой стоимости 55,63 млн рублей, отметили в ведомстве.

Аукцион состоялся 14 и 15 сентября. На торги выставили 30 лотов – доли квот, оставшиеся не распределенными по итогам «заявочной кампании 2018 г.».

Как сообщает корреспондент Fishnews, лимит трески в Чукотской зоне приобрело АО «ЯМСы». Доли квот этой рыбы в Западно-Камчатской подзоне купили компании «Камкорн и Ко», «Сигма» и «Сигма Марин Технолоджи». В Петропавловско-Командорской подзоне треску будут осваивать «Маркуз» и АО «Дальрыба».

Лимиты терпугов в Петропавловско-Командорской подзоне приобрели «Маркуз» и община «Лукичи». В Северо-Курильской зоне – ООО «ПРК» и «Росрыбфлот».

Лучшие цены за доли квот тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне предложили компании «УТРФ-Камчатка» и «Меркурий». Объем сельди в Карагинской подзоне купила «Дальрыба».

Две доли квот палтуса Северо-Курильской зоны приобрело ООО «Прибой-Восток».

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