17 сентября 2020 года

Арбитраж признал за предпринимателем право на вылов раков

Наличие доли квоты на промысел во внутренних водах - достаточное основание для получения промбилета, даже если рыболовный участок не сформирован. Такое решение вынес арбитраж в тяжбе об использовании разрешительных документов.

Согласно материалам дела, министерство сельского хозяйства Ростовской области закрепило за индивидуальным предпринимателем долю квоты на вылов раков в реке Сал, сообщает корреспондент Fishnews. ИП обратился в Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства за разрешением на добычу. Однако получил отказ на том основании, что не имеет договора пользования рыболовным участком.

Отказ был обжалован в арбитраже. Суд установил, что правительство Ростовской области утвердило перечень рыболовных участков, однако участков на реке Сал под промышленный лов в этом списке нет.

Арбитраж пришел к выводу, что в такой ситуации применению подлежала норма, предусмотренная пунктом 2 статьи 19.1 федерального закона «О рыболовстве…»: для ведения промысла достаточно договора о закреплении доли квоты. Суд признал незаконным отказ теруправления и обязал его повторно рассмотреть обращение предпринимателя.

Напомним, в прошлом году арбитраж рассмотрел схожее дело – с той разницей, что региональный перечень рыболовных участков на тот момент вообще не был сформирован. Решение суда тоже было вынесено в пользу предпринимателя.

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