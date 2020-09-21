21 сентября 2020 года

Кормить рыбаков на борту будут по правилам

Минсельхоз утвердил порядок обеспечения питанием экипажей морских и речных судов рыбопромыслового флота. Документ вступит в силу с 1 января 2021 г.

Порядок утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24 июля 2020 г. № 419. Документ предусматривает, в частности, что судовладелец должен обеспечивать экипаж бесплатным питанием в соответствии с утвержденным правительством рационом.

Рацион нужно предоставлять членам экипажа в период эксплуатации судна, включая ходовое время и время стоянки в порту, во время ремонта членами экипажа, в период болезни на борту.

Предусмотрено, что членам экипажей морских судов должно предоставляться четырехразовое питание в период пребывания на промысле, включая время перехода к району добычи, трехразовое – при «непромысловом» нахождении на судне в течение суток, двухразовое – при нахождении на судне в пределах 12 часов, одноразовое – при нахождении на борту до 8 часов.

Питание членов экипажей речных судов должно быть трехразовым при нахождение на судне в течение суток, двухразовым – при нахождении на судне в течение 12 часов и одноразовым – при нахождении на судне до 8 часов.

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