22 сентября 2020 года

Камчатка готовится погрузиться в «Море жизни»

В Петропавловске-Камчатском 26 сентября в пятый раз пройдет экологический фестиваль «Море жизни», привлекающий внимание общественности к проблемам морских животных. В этом году тема мероприятия – «Осознанное потребление».

«Пандемия внесла свои коррективы в этом году и в проведение фестиваля «Море жизни». Чтобы обезопасить камчатцев, мы вынуждены отказаться от проведения ставшего уже традиционным и ожидаемым шествия колонн, но сам праздник состоится, - рассказал врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков. – При этом организаторы как всегда постарались, чтобы программа мероприятия была яркой и насыщенной. Для взрослых и юных посетителей подготовлены несколько тематических зон, а победителей конкурсов «Не кормите сивучей» и «Экология моими глазами» ждут заслуженные призы».

Торжественное открытие пятого экологического фестиваля «Море жизни» начнется в 12:00 в Петропавловске-Камчатском на сцене, расположенной у стелы «Город воинской славы». Здесь пройдет награждение победителей творческих конкурсов и вручение сертификатов от партнеров проекта, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Далее гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа, которая продлится до 18:00.

Формат ставшего уже привычным лектория в этом году немного изменят. В шатре перед слушателями выступят не только научные сотрудники заповедников и педагоги, но и приглашенные эксперты в области индустрии красоты, моды, спортивного туризма.

Развлекательная программа праздника развернется сразу в нескольких тематических зонах. Площадка «Пляж» - с экспозицией снаряжения для спортивного туризма и погружения. На площадке «Арт-объекты» каждый желающий сможет узнать, как мусор попадает в желудок животных, как выглядят синий кит, косатка или морской лев, что такое «шумовое загрязнение». Самых юных участников праздника будет ждать площадка «Центральная» с конкурсами, мастер-классами и играми-гигантами.

Для любителей фильмов о природе в мобильном планетарии покажут два фильма об экологии и три - про обитателей морей и океанов.

Импровизированный ресторанный дворик предложит необычные блюда, стилизованные под морскую тематику. В торговых рядах можно будет приобрести изделия народных промыслов, изготовленные вручную.

Мероприятие организуют краевое министерство природных ресурсов и экологии, региональная Ассоциация особо охраняемых природных территорий, Кроноцкий заповедник и Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Командорского заповедника и природного парка «Вулканы Камчатки».

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