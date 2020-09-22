22 сентября 2020 года

Рыбоводству Якутии окажут научную поддержку

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и Тюменский филиал ВНИРО подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2024 гг.

Стороны договорились установить биотехнические показатели по выращиванию молоди (личинок) водных биоресурсов в регионе, провести мониторинг рек Буотама и Синяя, создать сектор искусственного воспроизводства в Якутском филиале ВНИРО и выполнить комплексные научно-исследовательские работы для решения актуальных вопросов, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

«До этого республика подписала очень важное соглашение с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которое направлено на решение актуальных задач в области развития и сохранения рыбохозяйственного комплекса региона. Сейчас мы этим документом укрепляем уже заложенную основу. Мы все понимаем, что без должного научного сопровождения вопросы воспроизводства водных биологических ресурсов, вылова, квоты даже не стоят», - отметил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев.

Руководитель Тюменского филиала ВНИРО Евгений Даринов выразил уверенность, что эта «дорожная карта» станет ориентиром для развития рыбной отрасли региона.

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