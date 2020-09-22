22 сентября 2020 года

Севастополь стимулирует рыбопереработку рублем

Власти Севастополя предоставляют субсидии на развитие рыбопереработки. Из бюджета города готовы возместить до 50% расходов на покупку и установку нового оборудования, а также часть затрат на выпуск консервов и пресервов.

По информации городского департамента сельского хозяйства, утвержден пакет постановлений, регламентирующих предоставление господдержки аграрной отрасли. Один из документов предусматривает субсидирование части затрат на приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе рыбоперерабатывающей. На эти цели в бюджете Севастополя заложено 7 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Планируется возмещать до 50% затрат на приобретение и установку ранее не эксплуатируемого технологического оборудования. Кроме того, предполагается возмещать часть расходов на производство консервов и пресервов из водных биоресурсов. Субсидии будут предоставлять на реализованную продукцию из расчета 3 рубля за банку консервов и 5 рублей за килограмм пресервов.

Напомним, что в Севастополе действует госпрограмма по развитию сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов.

По информации теруправления, 46 городских субъектов хозяйствования заняты в области добычи и переработки водных биоресурсов. На 15 сентября рыбодобывающие предприятия Крымского полуострова освоили 34,9 тыс. тонн ВБР, при этом на долю Севастополя пришлось 69% уловов - 24,1 тыс. тонн.

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