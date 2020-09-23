Новости
В Австралии опубликован план развития индустрии морских водорослей. Иллюстрация AgriFutures Australia

В Австралии прочат большое будущее производству водорослей

Австралийская госкорпорация по развитию агропрома AgriFutures Australia опубликовала план создания в стране индустрии морских водорослей. Предполагается, что стоимость новой отрасли может достичь 1,5 млрд долларов США к 2040 г.

Автор плана - исполнительный директор Австралийского института морских водорослей (Australian Seaweed Institute) Джо Келли. Он считает, что культивирование и переработка водорослей открывает огромные возможности для развития «голубой экономики» страны.

Глава института отмечает перспективность выращивания водорослей рода Asparagopsis на корм скоту. Уже к 2025 г. ими можно накормить 30% поголовья в стране, пишет, ссылаясь на документ, австралийский портал новостей мясной промышленности Beef Central.

Также план предусматривает более активное выращивание ламинарии вокруг рыбоводных хозяйств для очистки воды и получения дополнительного дохода, создание биофильтров для удаления излишков питательных веществ и другие способы применения морских водорослей.

Предполагается, что за 20 лет индустрия может вырасти в стоимости до 1,5 млрд долларов США, дать работу 9 тыс. человек и сократить выбросы парниковых газов на 10%, сообщает корреспондент Fishnews.

AgriFutures Australia (ранее Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC) – созданная правительством Австралии в 1990 г. корпорация. Ее задача – поддержка сельского хозяйства, в том числе за счет финансирования научных исследований и определения перспективных направлений развития.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствосша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультура нуждается в системном подходе

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

Давид ОЛЬШЕВСКИ

«Железо» – это только верхушка айсберга

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наш стандарт – ответственный промысел

Все интервью

Личное мнение

К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

Игорь КИМ

Рыбопереработка требует современных технологов

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Все материалы

Крупным планом

Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

Неоставленный остров

Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

Инвестквоты для Парамушира

В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

Добытчики краба обеспечили верфи работой

На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.