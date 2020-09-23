23 сентября 2020 года

В Австралии прочат большое будущее производству водорослей

Австралийская госкорпорация по развитию агропрома AgriFutures Australia опубликовала план создания в стране индустрии морских водорослей. Предполагается, что стоимость новой отрасли может достичь 1,5 млрд долларов США к 2040 г.

Автор плана - исполнительный директор Австралийского института морских водорослей (Australian Seaweed Institute) Джо Келли. Он считает, что культивирование и переработка водорослей открывает огромные возможности для развития «голубой экономики» страны.

Глава института отмечает перспективность выращивания водорослей рода Asparagopsis на корм скоту. Уже к 2025 г. ими можно накормить 30% поголовья в стране, пишет, ссылаясь на документ, австралийский портал новостей мясной промышленности Beef Central.

Также план предусматривает более активное выращивание ламинарии вокруг рыбоводных хозяйств для очистки воды и получения дополнительного дохода, создание биофильтров для удаления излишков питательных веществ и другие способы применения морских водорослей.

Предполагается, что за 20 лет индустрия может вырасти в стоимости до 1,5 млрд долларов США, дать работу 9 тыс. человек и сократить выбросы парниковых газов на 10%, сообщает корреспондент Fishnews.

AgriFutures Australia (ранее Rural Industries Research and Development Corporation, RIRDC) – созданная правительством Австралии в 1990 г. корпорация. Ее задача – поддержка сельского хозяйства, в том числе за счет финансирования научных исследований и определения перспективных направлений развития.

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