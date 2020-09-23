23 сентября 2020 года

Российский вуз начнет готовить «рыбные» кадры в Узбекистане

В Ташкенте открылся филиал Астраханского государственного технического университета. Он будет готовить квалифицированных специалистов для рыбной отрасли Узбекистана.

Приказ Росрыболовства о создании филиала вышел в марте 2020 г. Занятия начнутся в ближайший месяц, уже идет дистанционный прием документов от абитуриентов, рассказали Fishnews в пресс-службе АГТУ.

Филиал работает на площадке зоотехнического факультета Ташкентского государственного аграрного университета. Обучение будет проходить на русском языке, вести занятия будут преподаватели из Узбекистана и специалисты АГТУ.

Помимо четырех образовательных программ рыбохозяйственного направления, запланировано открытие дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и образовательной программы по изучению русского языка как иностранного.

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