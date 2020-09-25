25 сентября 2020 года

Госпрограмму развития Арктики обновят

Минвостокразвития подготовило новую редакцию государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021-2024 гг.

Проект представлен в администрацию президента. Согласно разработанной редакции госпрограммы, нынешний документ завершает свое действие с 1 января 2021 г.

«Структура действующей госпрограммы не предусматривает реализацию инструментов социально-экономического развития территории, что не соответствует целям и задачам развития Арктической зоны России, определенных Основами госполитики РФ в Арктике и Стратегией развития арктических территорий до 2035 года», - рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Министерство должно стать ответственным исполнителем новой редакции госпрограммы. Основные задачи документа - обеспечение конкурентоспособных условий для реализации инвестпроектов, создания новых рабочих мест и привлечения трудовых ресурсов на арктические территории; обеспечение нормативно-правового регулирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ; создание условий для устойчивого социально-экономического развития коренных малочисленных народов.

По информации Минвостокразвития, сформированы две подпрограммы. Одна направлена на стимулирование создания новых предприятий и рабочих мест. Речь идет о таких механизмах, как инфраструктурная поддержка, субсидирование процентных ставок и компенсация страховых взносов.

Вторая подпрограмма включает мероприятия по формированию условий для устойчивого социально-экономического развития Арктики, в том числе касающиеся вопросов КМНС.

Предполагаемые затраты на реализацию госпрограммы на 2021-2024 гг. - 22,673 млрд рублей. Ожидается, что в результате реализации документа объем внебюджетных инвестиций в экономику Арктики составит 490 млрд рублей, будет создано 28,5 тыс. рабочих мест. Запуск инвестпроектов должен дать стимул для социального развития территорий.

В Минвостокразвития обратили внимание, что госпрограмма не является единственным источником финансирования мероприятий по развитию Арктической зоны. Во всех ключевых государственных программах выделены разделы по опережающему развитию арктических территорий, напомнили в ведомстве.

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