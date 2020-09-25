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Охлажденная треска - обезглавленная и потрошенная. Фото пресс-службы правительства Мурманской области

Сенаторы готовят поправки по «прибрежке»

На заседании коллегии Росрыболовства глава ведомства Илья Шестаков подчеркнул важность решения проблемы с прибрежным промыслом на Северном бассейне. Поправки в закон о рыболовстве уже готовит профильный комитет Совета Федерации.

Несмотря на значительный объем работы по подготовке нормативно-правовых актов, практика показывает, что в действующем законодательстве сохраняется неурегулированность, заявил на заседании коллегии Росрыболовства руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Одна из важных задач – это решение проблемы, связанной с прибрежным рыболовством Мурманской области, непонятно откуда появившейся», – обозначил он болевую точку.

Как ранее сообщал Fishnews, в августе пограничное управление ФСБ по западному арктическому району уведомило рыбаков Северного бассейна о недопустимости производства на судах, занимающихся прибрежным промыслом, продукции, «которая впоследствии реализуется как продукция готовая к употреблению», то есть охлажденной и выпотрошенной рыбы.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, в этой ситуации налицо «большие сложности и противоречия со стороны контролирующих органов». Суть претензий пограничников в отсутствии в федеральном законе о рыболовстве механизма производства первичной переработки улов на борту рыбопромыслового судна, которое осуществляет промысел по прибрежной квоте, указал сенатор.

Он предупредил, что такой подход неизбежно приведет к исчезновению интереса у рыбопромышленных компаний к прибрежной рыбалке и, как следствие, к неизбежному снижению объемов поставки сырья.

«Мы активно работаем здесь, сенаторы нашего комитета готовят соответствующие поправки в федеральный закон, работаем с Федеральной службой безопасности. Думаю, что эту проблему вместе с вами должны в ближайшее время решить»,–- заявил участникам заседания коллегии Сергей Митин.

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НазадМетки: мурманскросрыболовство
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