25 сентября 2020 года

Глава Росрыболовства рассказал о пилотном проекте в любительской рыбалке

В эксперименте, позволяющем рыбакам-любителям продавать свои уловы, на первом этапе примут участие четыре региона, сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

К пилотному проекту, призванному создать новые возможности для населения, присоединятся Мурманская, Сахалинская, Томская и Магаданская области. Концепция законопроекта о механизме продажи уловов рыбаков-любителей была поддержана на заседании комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбном хозяйства 9 сентября, рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Мы сейчас его представим в правительство для непосредственного рассмотрения и утверждения данной концепции», - заявил руководитель ФАР, отвечая на вопрос Fishnews.

Проект носит социальную направленность, подчеркнул глава Росрыболовства. Рыбаки-любители смогут продавать легально добытые уловы. «Это пойдет на пользу как и местному населению, поскольку они получат доступ к свежей и проверенной в ветеринарном и санитарном плане рыбной продукции, и также это позволит излишки в том числе сдавать и на рыбоперерабатывающие предприятия как сырье», - сообщил Илья Шестаков.

Напомним, что участники заседания правкомиссии обратили внимание на важность создания прозрачных механизмов контроля за добычей. Также была отмечена необходимость ветеринарного контроля и подтверждения законности продаваемого улова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews