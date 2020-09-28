28 сентября 2020 года

Браконьерская икра пряталась под металлоломом

На Камчатке полицейские и рыбинспекторы перехватили более тонны лососевой икры без документов. Продукцию нашли в тайнике грузовика, перевозившего металлолом.

Машину остановили в Усть-Большерецком районе в ходе патрулирования реки Порожистой. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, под старым железом был обнаружен тайник. В нем находилось 46 немаркированных куботейнеров с соленой икрой лососевых видов, общий вес находки составил 1125 кг.

Деликатесную продукцию изъяли и передали на ответственное хранение. Проводится проверка.

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