Браконьерская икра пряталась под металлоломом
На Камчатке полицейские и рыбинспекторы перехватили более тонны лососевой икры без документов. Продукцию нашли в тайнике грузовика, перевозившего металлолом.
Машину остановили в Усть-Большерецком районе в ходе патрулирования реки Порожистой. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, под старым железом был обнаружен тайник. В нем находилось 46 немаркированных куботейнеров с соленой икрой лососевых видов, общий вес находки составил 1125 кг.
Деликатесную продукцию изъяли и передали на ответственное хранение. Проводится проверка.
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