29 сентября 2020 года

На Дальнем Востоке построят два НИСа

Правительство приняло решение выделить 27,6 млрд рублей на строительство двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Реализовывать проект будут на Дальнем Востоке.

Постановление о финансировании постройки двух НИСов неограниченного района плавания подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Суда предназначены для проведения широкого спектра исследований – как фундаментальных, так и прикладных. Их планируется оснастить лабораториями для анализа проб воды, взвеси и донных осадков», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

«Сейчас у российского научного флота есть 13 судов, которым более 35 лет. В рамках национального проекта «Наука» запущено его обновление. Сегодня направим почти 28 млрд рублей на строительство двух научно-исследовательских судов. Они должны быть готовы к 2025 году», - заявил премьер на совещании со своими заместителями.

С помощью новых судов планируется решить проблему старения научного флота, улучшить условия работы российских ученых, а также дополнительно загрузить судостроительные заводы на Дальнем Востоке, отмечено в сообщении пресс-службы правительства.

Государственным заказчиком работ является Минобрнауки России, а застройщиком – Управление научно-исследовательского флота Дальневосточного отделения РАН.

Строящиеся суда предназначены для проведения в Мировом океане различных научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного значения. Это физические, химические, биологические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований, уточнили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews