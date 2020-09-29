29 сентября 2020 года

НАФО расписала лимиты на будущий год

Завершилась ежегодная сессия Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО). Стороны обсудили управление промыслом, распределили национальные квоты на 2021 г. и приветствовали нового участника – Великобританию.

Сессия проходила 21-25 сентября в канадском Галифаксе. В итоговом пресс-релизе НАФО сообщается о новой, тринадцатой, договаривающейся стороне в организации – Великобритании.

«Для РФ установлены следующие квоты вылова водных биоресурсов в районе регулирования НАФО на 2021 г.: окуни микрорайона 3О – 6 500 тонн, микрорайонов 3LN – 5 207 тонн, черного палтуса микрорайонов 3LMNO – 1 560 тонн, камбалы длинной микрорайонов 3NO – 302 тонны, трески микрорайона 3М – 97 тонн. Кроме того, РФ сможет выловить до 8 448 тонн морского окуня микрорайона 3М. По другим запасам российские квоты остались на уровне текущего года», - рассказали Fishnews в пресс-службе Североморского теруправления Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что введены дополнительные меры по сохранению запаса трески микрорайона 3M, включая запрет на ведение специализированного промысла с января по март 2021 г. Также установлены контроль выгрузок в назначенных портах и обязательное использование сортирующих систем при добыче трески.

По информации теруправления, до начала следующей сессии НАФО планируется пересмотреть меры управления запасом креветки микрорайона 3М.

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