30 сентября 2020 года

Три региона продолжают «красную» путину

На 28 сентября российские пользователи освоили 284,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей - 43,4% по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 г. Сейчас промысел ведется в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском краях.

На Камчатке выловили 191,4 тыс. тонн лососей, это 38,5% от уровня 2018 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, в Сахалинской области добыто 51,9 тыс. тонн, (64,6%), в Хабаровском крае – 33,1 тыс. тонн (80,5%), в Магаданской области – 5,3 тыс. тонн (74,7%), в Чукотском автономном округе – 1,9 тыс. тонн (64,6%). В Приморском крае общий объем уловов красной рыбы составил 953 тонны (101,9%).

Средний уровень загрузки холодильников Приморья - 74,3%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы на 28 сентября составляла в среднем 10-11,5 рубля за килограмм.

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