01 сентября 2020 года

Законопроект по электронным торгам отразит специфику участков

Уточнение, которое должно снять риски для пользователей рыболовных участков, будет отражено в законопроекте об электронных торгах до внесения в Госдуму. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что формулировки проекта закона, предусматривающего распространение в рыбной отрасли электронных торгов, создавали риски для пользователей, за которыми закреплены рыболовные участки.

Недопустимо, чтобы для действующих предприятий, которые добросовестно исполняли свои обязанности и вкладывали средства в инфраструктуру, закладывались такие правовые угрозы. Снять их нужно еще до внесения проекта в Госдуму, подчеркнули руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре заявила о необходимости исключить возможность выставления уже закрепленных участков на аукционы. В законопроект должны быть включены переходные положения, устанавливающие явную правопреемственность между понятиями «рыбопромысловый участок» и «рыболовный участок», говорится в протоколе. Отмечена также специфика Сахалинской области, где в свое время конкурсы на участки не проводилось.

31 августа проект об электронных торгах рассмотрела Комиссия правительства по законопроектной деятельности. Законопроект поддержан, однако решено до внесения в Госдуму учесть формулировку, которую предложила включить РСПП, сообщил Fishnews заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Сейчас мы просто эту формулировку, по сути, вставляем в законопроект, и он уже будет направлен в Государственную думу», - рассказал глава федерального агентства.

«По итогам рассмотрения данного законопроекта было принято решение о его доработке в части уточнения формулировок, когда заключение договоров пользования рыболовным участком будет осуществляться по результатам конкурсов», - рассказали в пресс-службе Минсельхоза о результатах обсуждения документа.

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