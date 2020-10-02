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Руководитель Азово-Черноморского филиала ВНИРО Ефим КОЖУРИН. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Рыба Нижнего Дона нуждается в комплексной помощи

Азово-Черноморский филиал ВНИРО представил меры для развития рыбопромышленного комплекса в бассейне Дона. Это создание рыбоходных каналов, искусственных нерестилищ, реконструкция рыбоводных заводов, регулирование сбросов из Цимлянского водохранилища.

Совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса бассейна реки Дон провел в Ростове-на-Дону руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Участие приняли представители федеральных и региональных властей, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, главы отраслевых ассоциаций.

Руководитель Азово-Черноморского филиала ВНИРО Ефим Кожурин обозначил основные проблемные вопросы рыбного хозяйства Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона и предложил комплекс мер для их решения.

Одной из основных задач глава АзНИИРХ назвал обеспечение нерестовых миграций в Дону. «Сегодня этому вопросу уделяется серьезное внимание. В тесном сотрудничестве с Росрыболовством руководство Ростовской области проводит организационные работы по планируемому строительству рыбоходного канала Кочетовского гидроузла, оказывает содействие в обеспечении строительства искусственных нерестилищ на рыбоходном канале проектируемого Багаевского гидроузла», — напомнил Ефим Кожурин.

По мнению специалистов филиала, практику проектирования искусственных нерестилищ на рыбопропускных сооружениях полезно распространить — реконструкцией обходных каналов Николаевского и Константиновского гидроузлов.

«Отдельное внимание надо уделить уже имеющимся рыбопропускным сооружениям. Также важное условие обеспечения прохода рыбы к нерестилищам — ликвидация бесхозяйных плотин в нижнем течении малых нерестовых рек Ростовской области», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Важная задача — обеспечение естественного нереста, обратил внимание Ефим Кожурин. Для этого необходимо определить территории затопления во всех прибрежных муниципалитетах, соблюсти интересы рыбного хозяйства при формировании весенних попусков воды из Цимлянского водохранилища. Также надо прописать в правилах эксплуатации водных ресурсов Цимлянского водохранилища конечный перечень мероприятий, которые необходимо выполнять на затапливаемых территориях при рыбохозяйственных попусках, и ответственных за выполнение таких мероприятий, отметил глава АзНИИРХ.

Он также подчеркнул, что одно из приоритетных мероприятий — реконструкция воспроизводственных предприятий, которая должна вестись одновременно с созданием условий для естественного размножения рыб.

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Fishnews

  • Руководитель Азово-Черноморского филиала ВНИРО Ефим КОЖУРИН. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса бассейна реки Дон провел в Ростове-на-Дону руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса бассейна реки Дон прошло в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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