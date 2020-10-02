02 октября 2020 года

Вопросами госконтроля рыболовства на Сахалине займется рабочая группа

В Сахалинской области формируют рабочую группу, которая займется избыточными административными барьерами в рыбной отрасли. Одна из задач - внедрение риск-ориентированного подхода при госконтроле, сообщил глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Проблема избыточных административных барьеров в рыбной отрасли обсуждалась в сентябре на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета. Целый ряд вопросов остается в сфере контроля рыболовства.

Так, предприятия сообщали о долгом ожидании инспекторов для перегруза продукции. Столкнулись рыбаки и с проблемой, как оформлять работу на промысле сардины-иваси и скумбрии, если улов поступает с добывающего судна на транспортное, например, по рыбонасосу. В этом случае рыбаки могли бы использовать режим учета уловов в местах доставки и выгрузки, однако контролирующие органы считают, что осуществлялся перегруз, а значит, допущено нарушение. Требования госконтроля не успевают адаптироваться к развитию рыболовства.

В итоге СРХС предложил создать при региональном правительстве специальную рабочую группу. Сейчас идет ее формирование, рассказал Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван радченко. Планируется, что в состав группы войдут представители пограничного управления ФСБ России, Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, ассоциаций и предприятий.

Специалисты будут готовить совместные предложения, направленные на исключение избыточных и неэффективных норм в сфере контроля и надзора и в целом на распространение риск-ориентированного подхода к госконтролю, сообщил Иван Радченко.

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