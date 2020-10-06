06 октября 2020 года

Поправки по глубоководным крабам передали в правительство

Аукцион по продаже долей квот глубоководных крабов и перевод объемов по этим объектам из одного вида квот в другой - это отдельные мероприятия, отметили в Росрыболовстве.

Росрыболовство планирует 30 октября провести аукцион по продаже долей квот добычи крабов-стригунов ангулятуса и красного в инвестиционных целях (то есть с обязательствами по строительству судов). До этого торги трижды не состоялись, так как не поступило заявок на участие.

В то же время под квоты вылова в инестцелях на 2020 г. Росрыболовство зарезервировало более 8,5 тыс. тонн ангулятуса и красного. Как отмечал регулятор, такого решения потребовала действующая правовая база. В результате объемы оказались исключены из хозяйственного оборота. В июле Минсельхоз представил проект поправок в постановление правительства.

«Сроки проведения аукциона и перевод объемов - это отдельные мероприятия, направленные на реализацию положений законодательства Российской Федерации и совершенствование законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов», - заявили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве также сообщили, что проект изменений Положения о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот находится в правительстве.

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