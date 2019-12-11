Новости
Камчатский краб. Фото ESG

Краба отвели под аукционные квоты

Под квоты добычи крабов в инвестиционных целях на предстоящий год зарезервировано более 34 тыс. тонн на Дальнем Востоке и свыше 9 тыс. тонн на Северном бассейне, следует из приказа Росрыболовства.

Приказами Росрыболовства от 5 декабря 2019 г. № 655 и 656 распределены по видам квот общие допустимые уловы на 2020 г. в Северном и Дальневосточном бассейнах соответственно.

Часть объемов по крабам отведена и на новый вид квот – добычи в инвестиционных целях. Доли, напомним, были распределены на октябрьском аукционе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общий объем крабов по аукционной квоте на Дальнем Востоке составляет 34527,37 тонны. Притом что ОДУ по бассейну – около 79 тыс. тонн.

Например, на аукционную квоту ушло 10491,1 тыс. тонн краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне (допустимый улов в целом – 21 тыс. тонн). Синего краба в Западно-Беринговоморской зоне – 1973,525 тонны (ОДУ – 3997 тонн), в Западно-Камчатской подзоне – 1650,5 тонны (из ОДУ в 3316 тонн).

На новый вид квот отводится 5464 тонны камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне и 2177,25 тонны в Камчатско-Курильской (11022 тонны и 4383 тонны).

Определены на 2020 г. и квоты добычи в инвестиционных целях глубоководных крабов, хотя торги по этим объектам не состоялись: 1228,95 тонны краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне (допустимый улов составляет 2458 тонн) и 3050 тонн (ОДУ – 6100 тонн) в Восточно-Сахалинской подзоне. В подзоне Приморье под этот вид квот отведено 4149,85 тонны краба-стригуна красного (при ОДУ в 8300 тонн), в Западно-Сахалинской подзоне – 150 тонн (ОДУ – 300 тонн).

Росрыболовство уже сообщило, что намерено объявить аукцион по глубоководным крабам в декабре. Тем не менее по закону осваиваться в следующем году эти объемы уже не смогут.

На Северном бассейне квота вылова в инвестцелях камчатского краба составляет 4928,825 тонны (тогда как общий допустимый улов на предстоящий год – 9940 тонн), стригуна опилио – 4888,957 тонны (ОДУ определен в 9840 тонн).

В отличие от инвестиционных квот вылова рыбы, введенных в 2016 г., новый вид квот добычи краба не предполагает, что объемы можно будет осваивать только после ввода объекта инвестиций – промыслового судна – в эксплуатацию.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУдальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

На Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» торжественно вручили сертификат MSC

Когда MSC-сертификация позади

Камчатский краб – главный объект на аукционах

Краба перетасовали

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Все материалы

События

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.