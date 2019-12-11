11 декабря 2019 года

Краба отвели под аукционные квоты

Под квоты добычи крабов в инвестиционных целях на предстоящий год зарезервировано более 34 тыс. тонн на Дальнем Востоке и свыше 9 тыс. тонн на Северном бассейне, следует из приказа Росрыболовства.

Приказами Росрыболовства от 5 декабря 2019 г. № 655 и 656 распределены по видам квот общие допустимые уловы на 2020 г. в Северном и Дальневосточном бассейнах соответственно.

Часть объемов по крабам отведена и на новый вид квот – добычи в инвестиционных целях. Доли, напомним, были распределены на октябрьском аукционе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общий объем крабов по аукционной квоте на Дальнем Востоке составляет 34527,37 тонны. Притом что ОДУ по бассейну – около 79 тыс. тонн.

Например, на аукционную квоту ушло 10491,1 тыс. тонн краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне (допустимый улов в целом – 21 тыс. тонн). Синего краба в Западно-Беринговоморской зоне – 1973,525 тонны (ОДУ – 3997 тонн), в Западно-Камчатской подзоне – 1650,5 тонны (из ОДУ в 3316 тонн).

На новый вид квот отводится 5464 тонны камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне и 2177,25 тонны в Камчатско-Курильской (11022 тонны и 4383 тонны).

Определены на 2020 г. и квоты добычи в инвестиционных целях глубоководных крабов, хотя торги по этим объектам не состоялись: 1228,95 тонны краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне (допустимый улов составляет 2458 тонн) и 3050 тонн (ОДУ – 6100 тонн) в Восточно-Сахалинской подзоне. В подзоне Приморье под этот вид квот отведено 4149,85 тонны краба-стригуна красного (при ОДУ в 8300 тонн), в Западно-Сахалинской подзоне – 150 тонн (ОДУ – 300 тонн).

Росрыболовство уже сообщило, что намерено объявить аукцион по глубоководным крабам в декабре. Тем не менее по закону осваиваться в следующем году эти объемы уже не смогут.

На Северном бассейне квота вылова в инвестцелях камчатского краба составляет 4928,825 тонны (тогда как общий допустимый улов на предстоящий год – 9940 тонн), стригуна опилио – 4888,957 тонны (ОДУ определен в 9840 тонн).

В отличие от инвестиционных квот вылова рыбы, введенных в 2016 г., новый вид квот добычи краба не предполагает, что объемы можно будет осваивать только после ввода объекта инвестиций – промыслового судна – в эксплуатацию.

Fishnews