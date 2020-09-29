29 сентября 2020 года

Глубоководных крабов готовят к новым торгам

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее снижение начальной цены на аукционах с инвестобязательствами по глубоководным крабам. Государство все же рассчитывает продать право на промысел этих объектов.

Правительство внесло изменения в правила проведения аукционов по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях. Документ официально опубликован и вступил в силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, снижены средние рыночные цены тонны краба, которые используются для расчета начальной цены лота на торгах, по стригунам красному и ангулятусу. По первому - в 2,8 раза, по второму - в 2,4 раза.

Теперь в формуле будет использоваться показатель 54199,05 рубля. Постановление повысит доступность квот на добычу краба и позволит реализовать их по справедливой рыночной цене, заявили в пресс-службе правительства РФ.

До этого Росрыболовство трижды пыталось продать доли квот вылова глубоководных крабов с возложением на победителя торгов обязательств по строительству судна. Однако заявок не поступало и аукцион признавали несостоявшимся. В бизнес-сообществе предлагали вообще не выставлять такой специфический объект промысла на торги.

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