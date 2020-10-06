06 октября 2020 года

Росрыболовство снова сбавило цену на японскую иваси

Доли квот на вылов сардины-иваси в исключительной экономзоне Японии опять выставлены на аукцион. По сравнению с предыдущей попыткой стоимость лотов снижена в 1,1 раза.

Согласно аукционной документации, на торгах планируют разыграть 26 лотов, сообщает корреспондент Fishnews. Это 25 долей квот в размере 3,295% каждая (в 2020 г. это соответствует 774,3 тонны) по начальным ценам 46,46 млн рублей и еще одна доля в 3,305% (в 2020 г. - 777 тонн) по стартовой стоимости 46,6 млн рублей.

Заявки принимаются до 5 ноября, аукцион предполагается провести 9 ноября в Москве. Победители получат право вылова на 15 лет.

В текущем году это уже четвертая попытка продать японскую иваси. Предыдущий аукцион предполагалось провести 28 сентября, однако его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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