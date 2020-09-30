30 сентября 2020 года

На японскую иваси не нашлось претендентов

Попытка продать на аукционе доли квот на вылов сардины-иваси в исключительной экономической зоне Японии третий раз подряд закончилась неудачей. На участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Комиссия Росрыболовства признала несостоявшимся аукцион по продаже прав на добычу сардины-иваси в исключительной экономической зоне Японии. Как сообщает корреспондент Fishnews, на торги, запланированные на 28 сентября, было выставлено 26 лотов – 25 долей (по 774,3 тонны) по цене 51,6 млн рублей и одна доля (776,7 тонны) по цене 51,8 млн рублей.

Несмотря на то, что начальная стоимость лотов была снижена на 10% по сравнению с предыдущим аукционом, на участие в торгах не поступило ни одной заявки, отмечается в протоколе заседания комиссии.

Это уже третья попытка для Росрыболовства реализовать квоты на вылов иваси в японских водах в 2020 году. Ранее несостоявшимися были признаны аукционы 27 августа и 15 мая.

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