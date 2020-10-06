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Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Александр Сайфулин: Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Приобретать лимиты глубоководных крабов на аукционах невыгодно из-за невозможности постройки специализированного флота в России, сложностей природного характера на промысле и трудностей с реализацией уловов, отмечает гендиректор РК «Восток-1» Александр Сайфулин.

В октябре власти собираются предпринять еще одну попытку по продаже долей квот добычи глубоководных крабов - ангулятуса и красного - в инвестиционных целях. Однако лидеры этого направления заявили об очередном отказе участвовать в торгах.

«Мы, как и другие потенциальные инвесторы, прекрасно понимаем, что аукцион опять не состоится даже при новой, сниженной в три раза, цене», - заявил генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр Сайфулин в интервью Fishnews.

По словам руководителя предприятия, главный нерешаемый вопрос для инвесторов - требование о постройке на отечественных верфях судна для глубоководного промысла.

«Для работы на больших глубинах нужно особое оборудование, которого в нашей стране не производят, фактически все насыщение судна должно быть сделано из уникального зарубежного оборудования по лучшим мировым стандартам, иначе глубоководного краба просто не выловишь. Учитывая требования постановления правительства № 719 о наличии 80% российских изделий, вопрос строительства такого судна на российских верфях абсолютно нереален», - заявил Александр Сайфулин.

Он процитировал представителя Архангельского тралового флота Николая Назаренко («Верфи могут оставить рыбаков без инвестквот»): «У АТФ есть серьезные опасения, получит ли компания вообще третий и четвертый траулеры в готовом виде».

«Как можно заниматься строительством судов глубоководного промысла, если не могут построить обычные типовые траулеры? Вот, можно сказать, основная причина, которая вообще погубит инвестиционные инициативы», - подчеркнул гендиректор «Востока-1».

Собеседник Fishnews также обратил внимание на состояние объектов промысла. С 2017 г. повышение температур воды из-за изменения течений сказывается на перемещениях крабов по мере их взросления и, как следствие, на уловах с глубин до 1200 м.

«Как пример: в 2016 году вылов в сутки на судно составлял 4,69 тонны, затем последовало снижение с каждым годом. За прошедший период 2020 года вылов снизился до 1,92 тонны, - рассказал руководитель компании. - Снижение объемов добычи в 2,44 раза! И когда изменится температурный режим, неизвестно. Краб просто остановился и не переходит температурную границу глубины 1200 метров и наверняка скапливается в диапазоне 1200-1500 метров. Инвесторы, зная состояние объекта, не будут реагировать на объект уровня вылова 2 тонны в сутки, так как это нерентабельная работа, учитывая объем средств, которые им придется вложить».

Еще одной причиной несостоятельности аукционов Александр Сайфулин назвал сложность реализации продукции из глубоководных крабов. Так, он напомнил про невозможность продажи продукции на внутреннем рынке из-за устаревших методов нормирования содержания мышьяка.

Гендиректор «Востока-1» отметил, что глубоководный краб - очень специфичная продукция. «Этот краб не конкурирует с высоко востребованными королевскими крабами и крабом опилио, поэтому цены и спрос довольно низкие. К тому же, учитываем связанное с пандемией значительное снижение спроса, так как это продукция не первой необходимости для населения азиатских стран. После произошедшего падения рынка и учитывая неослабевающую ситуацию с коронавирусом, рынок будет в стагнации еще несколько лет», - озвучил пессимистичный прогноз Александр Сайфулин.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Александр САЙФУЛИН

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