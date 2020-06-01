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Красный краб-стригун (японикус) – один из морепродуктов, которым проблема с нормативами по мышьяку мешает попасть на российские столы

Надзорные органы не торопятся с мышьяком

Надзорные ведомства не спешат пересматривать нормативы по мышьяку в рыбе и рыбной продукции. По итогам заседания рабочей группы Росрыболовство, Россельхознадзор и Роспотребнадзор договорились обменяться данными и проанализировать зарубежный опыт.

На площадке Росрыболовства 28 мая прошло заседание межведомственной рабочей группы, на котором рассматривалась проблема с нормированием мышьяка в рыбе и морепродуктах. Планировалось обсудить подготовку научного обоснования раздельного определения органической и неорганической формы мышьяка и внесение изменений в документы, устанавливающие предельный уровень его содержания.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов напомнил, что вопрос по мышьяку уже более десяти не лет не сдвигается с мертвой точки. Сейчас по техрегламенту в моллюсках, ракообразных и водорослях допускается общее содержание мышьяка не более 5 мг/кг – без разделения на органические и неорганические соединения. Таким образом, российский рынок закрыт для некоторых видов водных биоресурсов, например, глубоководных крабов, у которых содержание органического мышьяка превышает этот уровень. Хотя продукцию из тех же крабов, добываемых российскими рыбаками, без проблем покупают США, Япония, Китай, Республика Корея и страны Евросоюза.

В последнее время возникла надежда на определенные подвижки: в распоряжении российских надзорных органов появились методики, позволяющие определить содержание именно неорганического – более опасного – мышьяка в рыбе и морепродуктах. В связи с этим Росрыболовство обратилось в Минсельхоз с предложением внести изменения в техрегламент и повысить норматив для общего мышьяка, сохранив 5 мг/кг для неорганических соединений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, первое заседание рабочей группы показало что, рассчитывать на корректировку техрегламента в ближайшей перспективе бизнесу не имеет смысла. Прежде чем обращаться в ЕЭК, необходимо, чтобы единая позиция по мышьяку была выработана внутри страны. А с этим сразу возникли вопросы.

На пересмотр нормативов помимо Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) согласен Россельхознадзор, где учитывают как международные практики, так и данные мониторинга, показывающие, что по содержанию мышьяка в водных биоресурсах бракуется слишком большой процент образцов. Причем речь идет не только о крабах и креветках, но и о некоторых видах рыб.

Напротив, Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поспешных решений, поскольку в ЕЭК необходимо будет представить, в первую очередь, научное обоснование безопасности нормативов. Кроме того, возникает ряд практических вопросов, например, каким образом контролировать показатель неорганического мышьяка – часть методик весьма дорогостоящие и требуют специального оборудования. Мнение ведомства: стоит продолжить исследования, сосредоточившись на определении количества органического и неорганического мышьяка в различных видах рыбы и морепродуктов.

Этот подход разделяют и в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи. Представитель центра отметила, что желательно изучить, как изменяются органические соединения мышьяка при кулинарной обработке пищи, и в идеале установить нормы отдельно для каждого вида рыбы, морепродуктов или водорослей.

Василий Соколов согласился, что исследования, безусловно, необходимы, но в конкретные сроки, с четкими задачами и по методикам, которые устроят все надзорные органы. «Исследовать можно бесконечно, но мы имеем конкретные трудности у бизнеса, – подчеркнул он. – С учетом международного опыта и данных мониторинга, которые говорят, что проблема есть, потратить еще десять лет на то, чтобы доказать трансформацию соединений в организме человека, мне кажется, неправильно».

Руководители рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций также обратили внимание, что у надзорных органов других стран не возникает вопросов по мышьяку, тогда как внутрироссийские нормы наносят отрасли существенный ущерб. Это и меньший выбор рыбы и морепродуктов у россиян.

«Нас всегда упрекают, что мы мало везем рыбы на внутренний рынок, но с таким подходом будет еще меньше», – высказал общее мнение президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Это и серьезное административное давление на рыбопромышленные предприятия. Например, в Архангельской области при обнаружении повышенного содержания мышьяка в продукции из водных биоресурсов компании привлекаются к ответственности за создание угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан. Наказанием в этом случае может быть не только штраф, но и остановка производства.

С проблемами сталкиваются даже экспортеры, поскольку в нынешней форме ветсертификата необходимо подтверждение соответствия продукции внутренним требованиям РФ. Выход – совсем отказаться от промысла, но какой в этом интерес государства?

По итогам совещания Василий Соколов предложил зафиксировать мнение о наличии технической возможности для раздельного определения органического и неорганического мышьяка и необходимости анализа международных данных по мышьяку, в первую очередь в странах-импортерах российской продукции из ВБР. Представители ведомств и научных организаций согласились обменяться информацией и провести ориентировочно в июне новое совещание с участием специалистов ВНИРО, ФИЦ питания и биотехнологии и Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Fishnews

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