09 октября 2020 года

Поправки об аквакультуре на участках для промысла движутся к принятию

Законопроект, призванный расширить возможности аквакультуры, в Госдуме планируют рассмотреть уже в осеннюю сессию. С инициативой о том, чтобы рыболовные участки можно было задействовать под разведение гидробионтов, выступили власти Сахалинской области.

Сейчас законодательные ограничения не позволяют в полной мере задействовать потенциал прибрежной зоны - об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в феврале в Совете Федерации.

Глава региона предложил внести в правовую базу изменения, чтобы можно было использовать рыболовные участки также и для аквакультуры. В июле Сахалинская областная дума передала на рассмотрение в федеральный парламент соответствующий законопроект.

Предусматривается, что пользователь рыболовного участка, предоставленного под промышленное рыболовство, сможет заниматься в границах этого РЛУ аквакультурой. При этом договор на рыбоводный участок для такой работы будет заключен без торгов - то есть не потребуется проходить ни конкурса, ни аукциона. Исключение - пастбищная аквакультура, объектами которой являются анадромные виды рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи).

Как следует из информации в Системе обеспечения законодательной деятельности, рассмотреть инициативу островных властей планируется уже в осеннюю сессию Госдумы. Совет ГД поставил законопроект в график на октябрь. Также концепцию изменений поддержал Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Если у предприятий появится законодательная возможность без торгов (то есть без конкурсов или аукционов) получить рыбоводный участок в границах рыболовного, это, на наш взгляд, даст дополнительный импульс развитию отрасли, поможет диверсифицировать экономику предприятий», - заявил ранее Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

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