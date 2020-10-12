12 октября 2020 года

Пунктам пропуска важна слаженная работа

В новой концепции приграничного сотрудничества России акцент сделан и на пунктах пропуска через госграницу. Упрощение и синхронизация процедур важны и для повышения отдачи от поставок рыбы и морепродуктов, отмечают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Правительство обновило концепцию приграничного сотрудничества в РФ. Содействие обустройству пунктов пропуска через госграницу, транспортной инфраструктуры, таможенных складов, терминалов – среди целей такой политики.

Для развития торговли предлагается упрощать процедуры пересечения границ, в том числе при грузовых перевозках. Здесь нужно активнее внедрять цифровые технологии, а также безбумажное оформление и сопровождение перевозок.

Одним из направлений приграничного сотрудничества России с другими странами авторы концепции назвали совместную организацию работы пунктов пропуска, сообщает корреспондент Fishnews.

«Состояние пунктов пропуска, через которые идет торговля с Китаем, очень острый вопрос для Приморского края. В том числе для компаний, поставляющих рыбу и морепродукты, – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Для нас очень важно, чтобы концепция не осталась только декларацией на бумаге. Мы много раз говорили о пограничном переходе «Краскино – Хуньчунь». При этом российское бизнес-сообщество обращало внимание на важность координации с Китаем: ситуация нынешней весной показала, как важна синхронизация процессов по обе стороны границы. О значении пунктов пропуска говорится и в концепции».

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