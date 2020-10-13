13 октября 2020 года

Порт Корсаков собираются развивать в рамках федерального проекта

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил включить реконструкцию и расширение порта Корсаков в федеральный проект «Морские порты России». Развитие этого инфраструктурного объекта положительно повлияет на всю островную экономику, отметил глава региона.

На территории порта Корсаков предлагается создать многофункциональный глубоководный транспортный хаб, включающий комплекс современных грузовых и грузо-пассажирских терминалов. Для реализации проекта необходимо дополнительное федеральное финансирование. Вопрос предоставления средств губернатор Валерий Лимаренко обсудил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Москве.

Планируется, что хаб будет обслуживать транзитные грузы, в том числе Северного морского пути, рассказал глава региона.

Дополнительные средства необходимы для строительства волнозащитных сооружений, причального фронта (грузового и пассажирского), берегоукрепления территории и подготовки земельных участков под строительство новой портовой инфраструктуры. Сейчас руководство области готовит технико-экономическое обоснование проекта, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Федеральный проект «Морское порты России» входит в Комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры (КПМИ), утвержденный правительством.

«Проходите по стандарту все процедуры, делайте расчеты, отрабатывайте с коллегами. По мере готовности будем рассматривать возможность включения в КПМИ», – прокомментировал предложение губернатора Марат Хуснуллин.

Состояние портовой инфраструктуры – важнейший вопрос для рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Об этом неоднократно заявляли представители отрасли. Также в областном агентстве по рыболовству обращали внимание на необходимость создания комфортных условий при оформлении рыбопромысловых судов.

«Развитие портовой инфраструктуры, безусловно, необходимо для рыбохозяйственного комплекса. При этом нужно добиваться упрощения и ускорения контрольных процедур, которые проходит рыбацкий флот в наших портах. Мы видим снятие административных барьеров в отрасли одним из приоритетов работы агентства и совместно с рыбаками на федеральном уровне предлагаем изменения законодательства. По итогам заседания Сахалинского рыбохозяйственного совета решено создать с этой целью специальную рабочую группу», – отметил руководитель агентства по рыболовству Иван Радченко.

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