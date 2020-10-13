13 октября 2020 года

Суд вынес приговор переработчикам браконьерской осетрины

Шестерых жителей Астраханской области приговорили к реальному и условному лишению свободы за незаконный оборот осетрины и икры.

Подсудимых признали виновными по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов), сообщили Fishnews в пресс-службе СК РФ по Астраханской области. Установлено, что граждане незаконно приобретали у браконьеров рыбу осетровых пород, затем перерабатывали ее в цеху и сбывали через арендованную торговую точку на рынке «Селенские Исады».

В ходе расследования уголовного дела проведено 18 обысков, изъято более 400 кг рыбы осетровых пород и 8 кг икры.

Ранее сообщалось, что подсудимые занимались нелегальным бизнесом с марта 2018 г. по ноябрь 2019-го. Суд приговорил их к лишению свободы – от 5 лет условно до 6 лет в исправительной колонии общего режима.



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