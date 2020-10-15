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Компания продолжила увеличивать выпуск продукции глубокой переработки. Фото пресс-службы РРПК

РРПК расширяет рынки сбыта

По итогам трех кварталов 2020 г. Русская рыбопромышленная компания перевыполнила плановые показатели по вылову и производству рыбопродукции. Рыбаки добыли 231 тыс. тонн минтая, освоив более 80% квоты.

Суда Русской рыбопромышленной компании (РРПК) превысили не только план, но и показатели аналогичного периода прошлого года. Общий объем вылова составил около 255 тыс. тонн - на 6 тыс. тонн больше, чем за девять месяцев 2019 г. При этом объемы добычи основного объекта промысла – минтая – уже перешагнули за 231 тыс. тонн, что на 5% больше, чем год назад.

Квота по минтаю на 2020 г. в размере 283,8 тыс. тонн освоена более чем на 80%, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

Компания продолжила увеличивать выпуск продукции глубокой переработки. Объем производства филе и фарша минтая вырос на 16% к прошлогоднему уровню. По другому высокомаржинальному продукту – икре минтая – рост составил 18%. А общий объем выпуска продукции за три квартала оказался на 5% выше, чем в 2019 году.

Несмотря на пандемию РРПК сохранила объем присутствия на ключевых рынках России, Китая, Кореи и Европы на уровне прошлого года, отметили в пресс-службе. Кроме того, компания освоила новые рынки для сельди – в Испанию и Тунис. В этом году впервые начаты поставки икры минтая на внутренний рынок. География сбыта также расширилась за счет экспорта филе минтая в Сингапур и обезглавленного минтая в Польшу.

«Компания работает с учетом сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Мы оптимизируем логистику, обеспечиваем беспрецедентные меры, минимизирующие риск заражения экипажей и продукции», – прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

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