21 октября 2020 года

Рыбаков проверят на освоение квот

В 2021 г. Росрыболовство планирует проанализировать исполнение требований закона об обязательном освоении 70% промысловых квот. При этом в ведомстве считают важным изучить эффективность правовой базы в борьбе с «квотными рантье».

Напомним, что с 2019 г. изменились основания для принудительного прекращения права на добычу. Порог обязательного освоения квот повысился с 50% до 70%. Появилось требование, согласно которому нужно осваивать в течение двух лет подряд не менее 70% квот на судах, принадлежащих на праве собственности или используемых на основании договора лизинга. Также допускается выбирать этот лимит судами, используемыми на основании договоров бербоут-чартера или тайм-чартера, если речь идет об одной группе лиц.

В следующем году профильная комиссия начнет работу по тем предприятиям, которые не достигают 70% планки, сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании во Владивостоке. «Будем очень серьезно разбираться», - пообещал представитель ведомства.

Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков, проводивший встречу, напомнил, что при внесении изменений в законодательство закладывался принцип борьбы с «квотными рантье» - пользователями, у которых есть квоты, но нет флота для их освоения.

«Насколько я понимаю, эта проблема до конца не решилась», - обратил внимание руководитель агентства. Возможностью работы в рамках одной группы лиц пользуются недобросовестные рыбаки, отметил глава ведомства. Он поручил изучить законодательство и устранить лазейки.

Отраслевое сообщество попросило об осторожном подходе, сообщает корреспондент Fishnews. Проблема «рантье» существует и необходимость борьбы с ней понятна, отметила председатель Хабаровского крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. Но есть, например, прибрежные предприятия, у которых имеются объемы вылова какого-либо промыслового объекта, но расширять мощности и выходить в экономзону для его освоения экономически нецелесообразно. Представитель объединения предложила посмотреть, как оставить таким пользователям объемы, которые они могут самостоятельно осваивать, но не лишать их доли полностью.

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